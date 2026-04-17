Tribunal de apelación confirma condena de 6 años al italiano Portanova por violación

Portanova, de 25 años y actualmente jugador del Reggiana (serie B), ha anunciado que apelará la decisión ante el Tribunal Supremo: "Es absurdo. Llevo cinco años viviendo una situación increíble. Soy inocente y he presentado pruebas. No me detendré, porque creo en la justicia", declaró al finalizar la audiencia en el tribunal florentino.

Este futbolista italiano, cuyo caso ha sido muy polémico en Italia, fue condenado a seis años de prisión en primera instancia por agredir sexualmente junto a su tío y un tercer implicado a una estudiante de 21 años en una fiesta en el centro de Siena (norte) en mayo del año 2021.

Portanova habría acudido a una habitación acompañado de la estudiante donde aparecieron el resto de implicados para agredirla sexualmente mientras grababan con los móviles, según informaron entonces los medios italianos.

La condena provocó que el Génova, equipo en el que militaba por aquel entonces (también Serie B), rescindiera su contrato obligado también por la Fiscalía de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), que le suspendió indefinidamente.

El jugador presentó una apelación y el Tribunal Nacional de la FIGC se declaró incompetente por lo que el jugador fue inscrito legalmente en el Reggiana, equipo de la región de Emilia-Romaña, donde ha seguido jugando.