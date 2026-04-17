Un Zaragoza herido recibe al Ceuta, que podría certificar ya su permanencia

El conjunto del león rampante, decimonoveno en la tabla, encontrará en este duelo una de sus últimas oportunidades para tratar de huir de los puestos de descenso.

Un objetivo que se mantiene a 4 puntos de distancia tras caer la semana pasada en Córdoba (1-0), en un encuentro marcado por las importantes bajas en el centro del campo de Keidi Bare, Francho Serrano, que no ha podido jugar ni un minuto en abril por sus problemas de rodilla, y Rober González.

Sin embargo, para el partido contra el Ceuta, Navarro avanzó el jueves que las sensaciones con estos tres jugadores eran "buenas", algo que extendió también a los casos de Raúl Guti, baja desde hace casi tres meses, y Yussif Saidu, que acabó el duelo del sábado con molestias.

Con estas posibles vueltas y el acicate que supone jugar en casa, el Zaragoza buscará sumar un triunfo vital, a falta de siete jornadas para la conclusión del campeonato, y recuperar buenas sensaciones, después del fiasco sufrido en el Nuevo Arcángel, donde la escuadra aragonesa no ofreció una buena imagen.

El técnico no se fía de un rival que recala en el Ibercaja Estadio undécimo, ya salvado: "Si pensamos que no se juegan nada, estamos poniendo a un lobo la piel de cordero", advirtió.

Para el encuentro, el meta argentino Sebastián Andrada podría ocupar la portería, mientras que Martín Aguirregabiria, en el lateral derecho, Juan Larios o Dani Tasende, en el izquierdo, y Jawad El Yamiq y Pablo Insua o Aleksandar Radovanovic, en el eje, podrían formar en la defensa.

En el centro del campo, si el estado físico lo permite, resulta esperable la vuelta de Keidi Bare, Francho y Rober, que podrían estar acompañados por Mawuli Mensah o Saidu.

Y arriba, si el técnico opta por alinear dos puntas, Kenan Kodro y Dani Gómez son las opciones más probables, aunque si se decanta por un 4-5-1, el delantero español tiene más opciones para salir de inicio, mientras en el centro del campo podría incluir a Hugo Pinilla o incluso a Guti.

Por su parte, el Ceuta pretende certificar este sábado su permanencia matemática, para lo cual necesita la victoria.

El punto ante el Real Sociedad B logrado el pasado viernes en casa (0-0) ha posibilitado que el Ceuta se encuentre a 15 puntos de los puestos de peligro -que precisamente marca el conjunto maño-, por lo que esta jornada podría lograr matemáticamente su continuidad en la categoría en caso de victoria y que le acompañen otros marcadores.

El técnico José Juan Romero mantiene varias dudas como consecuencia de molestias musculares que atraviesan jugadores claves, como el centrocampista maño Rubén Díez y el mediapunta Kuki Zalazar, tras acabar de superar una operación de tobillo el primero y unas molestias en el muslo el segundo.

La novedad más importante es la baja de uno de los fijos en las alineaciones como el delantero costamarfileño Koné, quien no ha entrado en la convocatoria por sanción por acumulación de amonestaciones.

El entrenador sí recupera al delantero Salvi Sánchez, tras superar sus molestias musculares.

En el partido de la primera vuelta, disputado el 21 de septiembre y correspondiente a la sexta jornada, el equipo ceutí se impuso por 1-0 gracias a un tanto del goleador Marcos Fernández en el minuto 66 del encuentro.

Zaragoza: Andrada; Aguirregabiria, Insua o Radovanovic, El Yamiq, Juan Larios o Tasende; Saidu o Mawuli, Keidi Bare, Francho, Rober; Kodro, Dani Gómez.

Ceuta: Guille Vallejo; Redru, Matos, Carlos Hernández, Diego González; Youness, Rubén Díez, Marino, Bassinga; Aisar y Marcos Fernández.

Árbitro: Alejandro Morilla (colegio navarro).