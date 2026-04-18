Julián Alvarez fuerza la prórroga (2-2)

Sevilla, 18 abr (EFE).- Un gol de Julián Alvarez en el minuto 83, con un zurdazo desde el borde del área con el que batió a Unai Marrero, empató la final de la Copa del Rey de este sábado para el Atlético de Madrid contra la Real Sociedad (2-2) y forzó la prórroga en el estadio La Cartuja de Sevilla.