Kaká, Edmílson, Márquez y Guardado; ansiosos por el México-Brasil de leyendas en el Azteca

"Este partido tiene muchos ingredientes para ser especial. Jugar en el Azteca es sensacional. Tuve la oportunidad de jugar aquí en 2003 y volver a hacerlo es muy especial. Este estadio es mítico y uno de los mejores del mundo", afirmó Kaká, campeón en el Mundial de 2002.

Kaká compareció ante la prensa junto con su compatriota Edmílson, también campeón del mundo en 2002, y los mexicanos Rafael Márquez, multicampeón con Barcelona en la primera década de este siglo, y Andrés Guardado, quien se tornó figura del Real Betis.

"Estar en el Azteca es fantástico. Mi padre era aficionado de Santos de Brasil, por Pelé, y desde ahí estaba en mi cabeza que yo iba a jugar en este estadio y aquí estamos. Es una sensación muy emocionante", afirmó Edmílson, quien se tomó su tiempo para bromear con Rafa Márquez, quien fue su compañero en el Barcelona.

"Rafa era el que menos corría en el Barcelona. No, ya en serio, era muy inteligente, no necesitaba correr por todas partes. Un maestro de la defensa", dijo.

Márquez, ayudante del seleccionador de México, Javier Aguirre, se mostró feliz por volver a jugar en el Azteca.

"Es una gran oportunidad de enfrentar a una gran selección con grandes rivales y amigos. Esperemos tener una fiesta en este juego ante Brasil. Es un reencuentro de anécdotas. Lo que menos hablaremos será de táctica", señaló.

Andrés Guardado destacó su emoción por volver a pisar el césped del Azteca, donde el Mundial 2026 arrancará el próximo 11 de junio.

"Me hace feliz volver a jugar en el estadio Azteca, que tiene un aura especial. Aquí Pelé fue campeón del Mundo y luego Maradona, eso no lo tiene ningún estadio. Eso hace a este partido tan especial".

Además de estos jugadores, entre las leyendas que presentará Brasil estarán Julio César, Ronaldinho, Lúcio, Marcelo, Maicon, Aldair, Gilberto Silva, Edílson, Juninho Paulista, Paulo Sérgio, Müller, Amaral, Djalminha y Anderson Polga.

Por México estarán Cuauhtémoc Blanco, Jesús Corona, Miguel Layún, Ricardo Osorio, Carlos Salcido, Francisco Rodríguez, Pável Pardo, Oribe Peralta, Jared Borgetti, Zague, entre otros.