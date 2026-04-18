Koke: “Nos hemos dejado el alma; así es la vida, duele, pero hay que seguir”

“Hemos ido a remolque todo el partido, hemos empezado en segundos perdiendo, el equipo ha hecho el empate y en jugada afortunada ha venido el penalti por mala suerte. Hemos marcado el golazo de Julián y hemos tenido un par de ocasiones antes de terminar los 90 minutos que, de haberlas metido, hubiese cambiado todo”, explicó a las televisiones con derechos, ‘Movistar’ y ‘TVE’, al término del partido en Sevilla.

“Darle la enhorabuena a la Real, así es la vida, duele, pero hay que seguir”, remarcó el futbolista, que señaló que “el equipo ha hecho todo para llevarse el partido, ha atacado y lo ha intentado en todo momento”.

Koke no sabe “si es el resultado más justo”. “Al final, es el que es. La contundencia, los penaltis, una noche dura. Agradecer a toda nuestra gente que ha viajado, a la gente que no ha podido entrar en el estadio, que nos ha visto desde el Metropolitano, desde su casa… Lo hemos intentado todo, nos hemos dejado el alma y no ha podido ser”, dijo.

El Atlético sigue vivo en la Liga de Campeones, ya en semifinales contra el Arsenal. “Tenemos un reto muy bonito. Estamos entre los mejores de Europa. Queremos esa 'Champions' y vamos a hacer todo lo posible por ganarla. Una noche triste”, explicó.