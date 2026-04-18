Marrero emula a Arconada y se convierte en el héroe de la final

Marrero (8,5): No pudo hacer demasiado en el gol del empate y tampoco tuvo que intervenir durante la primera parte. En la segunda, con el Atlético volcado, mostró seguridad, especialmente en salidas y balones aéreos pero no pudo detener el golazo de Julián Álvarez. Tuvo una parada milagrosa a Cardozo en el tramo final. Se convirtió en el héroe de la tanda de penaltis al detener los dos primeros lanzamientos de Sorloth y Julián.

Aramburu (5,5): Muy exigido por Lookman. El venezolano no pudo prodigarse tanto en ataque como acostumbra y sufrió cada vez que el extremo atlético encaraba el flanco izquierdo o aprovechaba los huecos a su espalda. Con el cambio del nigeriano respiró.

Jon Martín (8): Solventó muy bien una peligrosa acción al límite con Julián Álvarez en la primera mitad. A sólo unos días para cumplir los 20 años, el central volvió a lucir jerarquía y seguridad en la zaga 'txuri-urdin'.

Caleta-Car (5,5): Pudo encimar más a Lookman en el gol del empate. Estuvo bien en acciones aéreas, su especialidad. Su encuentro estuvo sostenido por el excelente desempeño de Martín. Acabó con molestias.

Sergio Gómez (5): Protegió bien el lado izquierdo y sujetó muy bien a un Giuliano ausente en los primeros 45 minutos. Conectó muy bien con Guedes y ayudó, como de costumbre, en la salida de balón del equipo. El Atleti incidió más por su banda en el segundo tiempo y estuvo más exigido con las caídas de Marcos Llorente.

Turrientes (7): Tuvo más peso y control en el partido tras el empate del Atlético. Alternó bien con Soler a la hora de bajar para dar salida al equipo o ganar altura sin balón. Un 'todocampista' con capacidad para leer los partidos y detectar cuándo y dónde incidir con y sin balón. Fue de más a menos con el equipo replegado en la segunda parte.

Carlos Soler (6,5): Cada vez más consolidado en un puesto más 'fijo' del centro del campo. En su doble pivote con Turrientes, el internacional español se incrustó entre centrales para salir fácil desde atrás y canalizar el juego de los suyos. En la segunda sufrió al no controlar tanto el balón y estar más voluntarioso con sus laterales. No estuvo fino en los saques de esquina.

Sucic (6): Fue el centrocampista que más libertad tuvo de los tres que colocó Matarazzo. Dejó muestras de su calidad pero, como el equipo, decreció su rendimiento con el paso de los minutos. Se le hizo muy largo el partido.

Barrenetxea (7,5): Pese a la diferencia de tamaño, ganó el salto a Ruggeri y marcó el 1-0 a los 14 segundos. Su velocidad continuó frustrando al italiano y provocó la amarilla de Le Normand pasada la media hora de partido. No brilló tanto tras el paso por vestuarios y acusó el esfuerzo pasada la hora de partido.

Guedes (8): Fue uno de los grandes protagonistas de la primera parte. Suyo fue el centro que remató 'Barrene' en el 0-1; dispuso de una gran ocasión en el 26; y provocó el penalti de Musso al borde del descanso. Ayudó atrás al equipo y no tuvo fuelle para acompañar al contrataque.

Oyarzabal (6,5): Se las bastó él solo para pugnar balones largos con Pubill y Le Normand. Aunque no tuvo excesivo protagonismo en el primer tiempo, marcó el 1-2 desde los 11 metros, donde es un seguro. Siguió trabajando sin balón hasta que acusó el desgaste.

Pablo Marín (5): Fue de los pocos argumentos a los que pudo aferrarse la Real en la segunda parte. Protagonizó una jugada por la derecha que acabó en saque de esquina.

Gorrotxategi (5): Ante la necesidad de piernas frescas en el centro del campo, 'Gorrotxa' salió para dar más empaque y contención al centro del campo 'txuri-urdin'.

Aihen Muñoz (5): Su salida liberó a Sergio Gómez del lateral y aportó experiencia a la línea defensiva pero sufrió para contener las acometidas por su banda. Metió su penalti en la tanda.

Óskarsson (5): El islandés que 'llevó a Sevilla' a su afición pero estuvo muy inocente en un par de acciones en la prórroga, especialmente en un rechace suelto que resolvió bien después Musso. Falló su lanzamiento desde los 11 metros.

Kubo (6): El empate de Julián rompió los esquemas de Matarazzo. El japonés salió ante la falta de amenaza en el minuto 88 y fue el principal baluarte ofensivo de los vascos en el tiempo extra.

Aritz (s.c.): Salió a falta de siete minutos para relevar a un agotado Aramburu y ocupó el lateral derecho.