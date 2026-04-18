Messi regala una victoria a Hoyos en su estreno en el banquillo del Inter Miami

Las 'Garzas' aprovecharon sus ocasiones, capitalizaron los errores del Colorado y contaron con una genialidad de Messi, pese a verse desbordadas por momentos.

Los hombres de Hoyos se adelantaron gracias a un penalti provocado tras una pérdida del Colorado en la salida de balón en su propia área, que el árbitro tuvo que revisar en el VAR. Messi lo transformó raso y por el centro para el 0-1 en el minuto 18.

El Inter hizo el segundo justo antes del descanso con un remate de cabeza de Germán Berterame a centro de Mateo Silvetti, en una jugada originada por otra pérdida del Colorado en campo propio.

Además, Berterame aprovechó una salida en falso del guardameta local, Zack Steffen, para batirle.

El mazazo al borde del descanso no desanimó al Colorado Rapids, que mantuvo el dominio al inicio del segundo tiempo.

Su perseverancia tuvo premio en el minuto 58, cuando el brasileño Rafael Navarro arrancó desde campo propio sin oposición, desbordó a Micael para ingresar en el área y batió a Dayne St. Clair.

Cuatro minutos después llegó el empate, con un pase al espacio de Lucas Herrington prácticamente desde su área para Darren Yapi, que corrió más que nadie para superar a St. Clair.

Justo cuando parecía que el Colorado Rapids iba a darle la vuelta al partido, en lo que hubiese sido un mazazo para Messi y compañía, las 'Garzas' se encomendaron al genio argentino, que aprovechó el primer balón al espacio que tuvo para hacer el definitivo 2-3.

Fue un golazo por toda la escuadra de Steffen, imposible de parar para el guardameta.

Con su doblete en Colorado, Messi ya suma siete dianas en la MLS, igualando a Sam Surridge y Peter Musa como máximos goleadores de liga.

Y los tres puntos ponen al Inter provisionalmente segundo en el Este con 15 puntos, a uno del Nashville.

El partido, disputado en el Empower Field de Denver (Colorado), reunió a 75.824 espectadores, la segunda mejor entrada de la historia de la MLS, solo por detrás de un derbi entre LAFC y LA Galaxy que en 2023 congregó a más de 82.000 personas.