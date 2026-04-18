Simeone: "Esa contundencia que se necesita esta vez la tuvieron ellos"

Simeone, en la sala de prensa del Estadio La Cartuja tras el partido, quiso "felicitar al rival, que hizo el partido que tenía que hacer" y lamentó que el encuentro pudo acabarse en los primeros noventa minutos pero Cardoso y Baena no acertaron con el gol para deshacer el empate a dos en los instantes finales.

"Creo que competimos muy bien", subrayó el preparador argentino, quien añadió después "los penaltis cayeron para el lado de ellos".

Simeone comentó que tras el partido no fue el momento de hablar con los jugadores "solo estar cerca de ellos" e insistió en que hicieron "un esfuerzo enorme", mientras que sobre los aficionados atléticos aseguró que "no necesitan mensajes, necesitan ganar".

El entrenador del Atlético destacó que necesitaban "ganar" esta final de la Copa para afrontar con otras energías la semifinal de la Liga de Campeones que tienen fijada ante el Arsenal inglés, con el partido de ida en el estadio Metropolitano.