Arbeloa arropa a Camavinga

El Real Madrid recibe al Alavés en el primer partido que la plantilla blanca afronta tras su eliminación europea, en la Liga de Campeones y la ausencia de objetivos para lo que resta de curso.

El tramo final de la temporada es irrelevante para el Real Madrid que apunta a una nueva temporada en blanco, sin título alguno y sin llegar al momento cumbre del curso. Camavinga, que saltó al campo a la hora de juego del partido de Múnich, fue expulsado al ver dos tarjetas amarillas en apenas quince minutos, la segunda tras retener el balón tras una falta.

Cuando dejó el campo, el Real Madrid estaba metido en la eliminatoria, con 3-2 a favor. Se quedó en inferioridad y el equipo lo acusó. Pocos minutos más tarde encajó el gol que acabó con sus opciones y otro más al final que supuso su derrota en Alemania. El Real Madrid fue eliminado.

Camavinga, silbado ya en momentos puntuales en la temporada, puede ser uno de los señalados por la afición también este martes, ante el Alavés. El jugador está hundido tras lo sucedido en Múnich. Arbeloa pretende protegerle.

"Camavinga está dolido como todos. Su acción fue un error del árbitro. Muy grave porque está claro que no sabía que tenía una tarjeta. Son errores que en un partido de Liga de Campeones no se deberían dar", dijo Arbeloa sobre su jugador.

"Camavinga ha ganado dos Champions y con 24 años ha jugado un Mundial y una Eurocopa. Ha jugado mucho y bien y cuenta con toda mi confianza y la confianza del club y ojalá pueda estar muchos años con nosotros", subrayó el entrenador del Real Madrid.