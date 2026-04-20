El argentino Nehuén Pérez vuelve a entrenar con el Oporto tras siete meses lesionado

Según un comunicado publicado en su sitio web, el Oporto aclaró que Pérez solo realizó un "entrenamiento integrado condicionado", por lo que aún se encuentra en proceso de recuperación.

El internacional albiceleste, de 25 años, está de baja desde septiembre de 2025, cuando sufrió una rotura total del tendón de Aquiles en el duelo de los 'dragones' contra el Nacional da Madeira, en la quinta jornada de la Liga Portugal.

Nehuén Pérez, exjugador del Atlético de Madrid y del Granada, llegó al Oporto la temporada pasada cedido por el Udinese italiano, tras lo cual el club del norte de Portugal lo fichó de forma definitiva.

El Oporto, líder en solitario de la Liga portuguesa, se encuentra preparando el partido de vuelta de las semifinales de la Copa de Portugal ante el Sporting, que se disputará este miércoles en su Estadio Do Dragão y en el que parte en desventaja por el 1-0 encajado en la ida.