El Bournemouth ficha a Rose como sustituto de Iraola

Iraola, que ha llevado al Bournemouth a la salvación en tres temporadas consecutivas, informó la semana pasada de su decisión de abandonar el club cuando finalice en junio su contrato.

No fue una decisión que tomó por sorpresa a los 'Cherries', que ya sabían de la posibilidad de que Iraola se fuera, y tenían ideado un plan para reemplazarle y que se comenzó a cerrar a partir del anuncio del español.

El alemán era uno de los candidatos al puesto junto a Íñigo Pérez, del Rayo Vallecano, y Kieran McKenna, del Ipswich Town.

A sus 49 años, Rose, que fue despedido del RB Leipzig en marzo del año pasado y estaba sin club desde entonces, vivirá su primera aventura en la Premier League.

"El club sigue concentrado en acabar esta temporada lo mejor posible, con los jugadores y el cuerpo técnico que continúa demostrando un compromiso completo para lograr resultados positivos y seguir con la racha actual de trece partidos sin perder", dijo el Bournemouth en un comunicado.

El Bournemouth, que suma dos victorias consecutivas tras vencer al Arsenal y al Newcastle United, está cerca de sellar la primera clasificación a Europa de su historia.

Son octavos, con 48 puntos, los mismos que el Brentford y el Chelsea, que están por encima suyo por diferencia de goles.