El Sevilla inicia una nueva semana de trabajo con las únicas bajas de Azpilicueta y Marcao

El técnico Luis García Plaza, que la pasada semana dio tres días de descanso a su plantilla (lunes, jueves y viernes) y ya dirigió sendos entrenamientos el fin de semana, retomó la preparación del partido en el Ciutat de València en una sesión vespertina en la que el meta noruego Orjan Nyland realizó trabajo específico en el gimnasio para regular cargas de trabajo.

El plantel sevillista tendrá nuevos entrenamientos, en este caso por la mañana, el martes y el miércoles, jornada en la que el preparador madrileño comparecerá en conferencia de prensa en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios antes del desplazamiento a la capital valenciana.

García Plaza conoce bien al próximo rival de su equipo, un Levante al que dirigió tres temporadas (2008-11), al que ascendió en la segunda, en 2010, a Primera División, y con el que en la siguiente logró forma holgada la permanencia del conjunto granota en la máxima categoría.

En el encuentro del jueves se medirán dos equipos necesitados de victorias y adversarios directos en la lucha por la salvación, pues el Levante es el penúltimo de LaLiga EA Sports con 29 puntos y sólo le separan 5 del Sevilla, decimosexto con 34, a falta sólo de siete jornadas para acabar el campeonato liguero.