El Getafe se cuela en la fiesta de la Real con Europa en el horizonte

San Sebastián ha amanecido este martes 'resacosa' tras la multitudinaria celebración del lunes después de conquistar la cuarta Copa del Rey de la historia del club. Al igual que para los aficionados, a más de un futbolista también se le hizo larga la noche, incluido un Pellegrino Matarazzo que decidió pasear por la Parte Vieja donostiarra más allá de la medianoche.

Por ello, y porque el cuadro txuri urdin tiene asegurado el billete para la próxima Liga Europa tras conquistar la Copa, los objetivos de la temporada parecen ya conseguidos en cierta manera para los realistas.

No obstante, con 42 puntos en el casillero y el quinto puesto que permitiría ir a la Liga de Campeones a cuatro, el objetivo ahora es pelear por esa plaza que en este momento ocupa el Betis, aunque con la tranquilidad de que, pase lo que pase, la campaña será excelente.

Con todo ello, se esperan muchos cambios en el once del técnico estadounidense, que cuenta con varios futbolistas tocados y cansados tras las celebraciones. No se espera así en el once a ningún futbolista que fue titular el sábado en la final excepto a alguno de los dos centrales y, a lo mejor, un centrocampista por falta de efectivos.

El Getafe, después de caer derrotado ante al Levante (1-0) la pasada jornada, sufrió un frenazo en su asalto a los puestos europeos. Su racha de una sola derrota en cinco partidos se cortó de raíz y ahora el equipo que dirigido por José Bordalás vuelve a mirar de reojo al objetivo primigenio que se marcó al inicio del curso.

Aunque los puestos de descenso están lejos, a nueve puntos de distancia, el técnico azulón no descansará hasta que matemáticamente la permanencia sea una realidad. Aunque la última plaza europea esté al alcance de su mano y a que la Real Sociedad es uno de los equipos que puede superar en la clasificación si logra una victoria en Anoeta.

Para Bordalás, una victoria cerraría prácticamente la continuidad del Getafe un año más en Primera División. Y, a partir de ahí, podrá soñar con objetivos más ambiciosos. Pero, de momento, no quiere ni oír hablar de la posibilidad de pasear por el continente el nombre de club madrileño a lo largo del próximo curso.

Para conseguir esos tres puntos, tendrá que lidiar con las ausencias de dos hombres importantes para la defensa: Zaid Romero y Domingos Duarte. Ambos se quedarán en Madrid por sanción y el argentino cumplirá el primero de sus tres encuentros por decirle al árbitro del choque ante el Levante que era "un desastre".

Bordalás tampoco podrá contar con los lesionados Borja Mayoral y Juanmi Jiménez. El resto de la plantilla estará a su disposición y confeccionará un once con Abdel Abqar, Djené Dakonam y Sebastián Boselli en el centro de la defensa y con la duda de Adrián Liso o Mario Martín para acompañar a Luis Milla y a Mauro Arambarri en el centro del campo.

Real Sociedad: Remiro; Aritz Elustondo, Jon Martín, Beitia, Aihen; Gorrotxategi, Turrientes, Brais Méndez; Marín, Kubo y Óskarsson.

Getafe: Soria: Kiko Femenía, Djené, Abqar, Boselli, Juan Iglesias; Mario Martín o Liso, Milla, Arambarri; Luis Vázquez y Satriano.

Árbitro: Mateo Busquets (Comité Balear).