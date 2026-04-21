Giménez seguirá de baja en el Atlético en LaLiga y la ida de 'Champions' contra Arsenal

“Con José, no creo todavía”, valoró el técnico cuando fue preguntado por la evolución y la disponibilidad de los cuatro lesionados (Alexander Sorloth, Ademola Lookman y David Hancko, aparte de Giménez) para el compromiso del miércoles que viene contra el equipo londinense en el Metropolitano.

El central uruguayo se lesionó el 4 de abril contra el Barcelona, en LaLiga EA Sports, y se ha perdido sucesivamente la eliminatoria de cuartos de final del máximo torneo europeo contra el conjunto azulgrana, la final de la Copa del Rey ante la Real Sociedad y el encuentro de LaLiga frente al Sevilla.