La necesidad del Elche, el reinicio del Atlético

“Nos levantaremos”, proclaman desde el equipo rojiblanco, que encara su primer partido desde la final, desde las lágrimas de Koke Resurrección, el capitán, y la desolación de la plantilla. No hay tiempo para el lamento, más que por el encuentro tan inmediato de este miércoles o por el duelo en casa del sábado contra el Athletic, por todo lo que se avecina dentro ya de una semana: las semifinales del máximo torneo europeo contra el Arsenal.

La 'Champions' retoma el lugar absolutamente prioritario en los planes del cuerpo técnico encabezado por Diego Simeone. Todo hecho ya en la medida de lo posible en la Liga, porque se clasificará entre los cuatro primeros a falta de la certeza matemática, cada una de las últimas siete jornadas es una mera transición entre ese gran desafío.

Más aún la visita a Elche. Porque viene del tremendo esfuerzo físico y desgaste mental de una final con prórroga y penaltis y porque va hacia una de las semanas más importantes de los últimos tiempos, en las semifinales de la Liga de Campeones nueve años después. Es la competición que más atracción despierta en el club, el equipo, el cuerpo técnico y la afición. La última frontera por superar.

Elche puede ser un espacio para rodar a Jan Oblak, baja los últimos seis partidos y suplente en los dos más recientes. No ha vuelto a jugar desde la distensión muscular en el costado que sufrió hace un mes. Quizá también para Pablo Barrios, que solo ha jugado uno de los últimos 18 partidos entre dos lesiones musculares en los últimos dos meses y medio, tan fundamental como es su presencia en el esquema de Simeone.

Son baja José María Giménez, con una dolencia muscular; David Hancko, por un esguince de tobillo, del que ultima su recuperación; y Alexander Sorloth y Ademola Lookman, por unas molestias que conllevan el “riesgo” de una lesión, según el club. La prioridad es la recuperación del desgaste de la final de la Copa y la eliminatoria con el Arsenal en la Liga de Campeones. Se notará en la alineación, quizá completamente nueva.

Enfrente, el Elche, en zona de descenso, intentará mantener la solidez como local, mientras recupera efectivos para este compromiso: Pedro Bigas vuelve tras cumplir sanción, mientras que el congoleño Grady Diangana, Marc Aguado y Yago de Santiago ya se han recuperado de sus problemas físicos y estarán a disposición del entrenador.

La principal novedad en la convocatoria será el regreso, cuatro meses después, del lateral Héctor Fort, operado del hombro el pasado diciembre. La única ausencia en el equipo ilicitano por lesión es la del canterano Adam Boayar, con problemas musculares.

Eder Sarabia no ha dado pistas sobre el equipo, aunque es probable el regreso de Bigas a la defensa y la continuidad de Gonzalo Villar como enganche con los delanteros.

Elche: Dituro; Chust, Affengruber, Bigas; Morente, Aguado, Febas, Gonzalo Villar, Germán Valera; Rafa Mir y André da Silva.

Atlético de Madrid: Oblak; Boñar, Puric, Lenglet, Julio Díaz; Vargas, Cardoso, Mendoza, Baena; Almada y Nico González.

Árbitro: Guillermo Cuadra (C. Balear).