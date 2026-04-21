Simeone: “Oblak está mejor y Barrios está empezando a crecer”

“Todavía no tengo decidido, como siempre lo cuento, quién va a empezar este miércoles. Obviamente, tengo una idea. Oblak está mejor y Pablo está empezando a crecer, así que ojalá en estos partidos que tenemos por delante nos puedan ayudar”, contestó el técnico cuando fue preguntado por si ambos jugarán ya este miércoles.

Oblak ya volvió a la convocatoria la pasada semana, en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Barcelona, aunque fue suplente, igual que en la final de la Copa del Rey ante la Real Sociedad, después de seis partidos seguidos de baja por una distensión muscular en el costado.

Barrios, por su parte, sólo ha jugado uno de los últimos 18 partidos de su equipo, por dos lesiones musculares sufridas en los dos últimos meses y medio. La primera, padecida el 5 de febrero ante el Betis, lo dejó fuera de ocho encuentros consecutivos. La segunda, el 12 de marzo, lo ha apartado de los últimos nueve, aunque en el más reciente, en la final de la Copa del Rey ante la Real, sí entró en la convocatoria, pero no disputó ningún minuto.