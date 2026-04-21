Sorloth, Lookman y Hancko podrían estar listos contra el Athletic

Esto significa, por extensión, que también estarían a disposición del técnico argentino el miércoles siguiente en la Liga de Campeones frente al Arsenal en el Estadio Metropolitano.

“Veremos ahí a Álex y Lookman cómo se recuperan de esta pequeña lesión que han tenido. Esperemos que se recuperen de la mejor manera para el sábado, que es posible, por lo que dicen los médicos, que son más entendidos, y a partir de ahí contaremos”, expuso el técnico en rueda de prensa tras el entrenamiento matutino.

Tanto Sorloth como Lookman, según informó este lunes el Atlético de Madrid, fueron sometidos a “pruebas que aconsejan la máxima precaución para evitar el riesgo de lesión, por lo que seguirán un plan individualizado en los próximos días, trabajando al margen del grupo”. “La evolución de dichas molestias marcará su regreso a los entrenamientos con sus compañeros”, añadió el parte médico de la entidad rojiblanca, tras la final de la Copa.

David Hancko también podría estar recuperado para el próximo sábado, después de cuatro encuentros de baja -incluido este miércoles ante el Elche- por un esguince de tobillo.

“Hancko está evolucionando muy bien y esperamos seguir en este proceso para ver el sábado si nos puede ayudar”, expuso este martes Simeone sobre el eslovaco.