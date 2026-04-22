2-2. El Bournemouth Iraola se deja dos puntos en el descuento

Los 'Cherries', después del 0-0 de la primera parte, se adelantaron con un gran pase de otro que se irá, Marco Senesi, que aprovechó Eli Junior Kroupi para anotar el undécimo gol de su temporada. Instantes después empató James Hill en propia puerta al desviar un remate de Wilfried Gnonto, pero en la recta final, el tanto de Rayan, de primeras rematando un envío desde la banda de Tyler Adams, puso el 2-1 con el que se llegó al tiempo de descuento.

Evanilson, en el 91, llegó a marcar el 3-1, pero el VAR lo anuló por fuera de juego, y en la última jugada del encuentro, tras un mal despeje en un córner, Longstaff conectó una volea entre una muralla de futbolistas y, pese a las quejas de Iraola, que consideró que un futbolista en fuera de juego tapó su visión, el tanto subió al marcador y provocó el reparto de puntos.

El Bournemouth suma catorce partidos invicto y es séptimo, con 49 puntos, a seis del quinto puesto. El Leeds, que no pierde desde principios de marzo, se mantiene decimoquinto con 40 unidades, nueve por encima de la salvación.