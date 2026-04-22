El Bayern Múnich de Kane y Luis Díaz, a la final de la Copa tras vencer a Leverkusen

Desde el pitido inicial, el Bayern Múnich dejó claro que su ambición para este 2026 no tiene techo. Con la Bundesliga y la Supercopa ya en sus vitrinas, el equipo de Vincent Kompany salió a devorar al Leverkusen en su propio feudo. El marcador se abrió en el minuto 22 gracias a una jugada que rozó la perfección: un taconazo de Olise, una incursión eléctrica de Musiala y una pantalla inteligente de Luis Díaz permitieron que Harry Kane fusilara de derecha.

Para el delantero inglés, este tanto supone su gol número 52 de la temporada, una cifra estratosférica que cobra más valor al saber que ha marcado en todas las rondas de esta Copa. Siete dianas en cinco partidos de copa confirman que el fichaje del británico ha marcado una época en Baviera.

Luis Díaz sentencia en el suspenso final

Pese a la superioridad aplastante —el Leverkusen se fue al descanso sin haber realizado un solo remate—, el Bayern perdonó en exceso. Las paradas milagrosas de Mark Flekken mantuvieron con vida a los locales, convirtiendo el tramo final en un escenario inquietante para los visitantes.

El Leverkusen despertó tímidamente en el segundo tiempo con un zurdazo de Nathan Tella que obligó a una estirada antológica de Manuel Neuer, recordándole al Bayern que el 0-1 era una renta peligrosa. Sin embargo, cuando el partido agonizaba y el Leverkusen buscaba el milagro, apareció el colombiano Luis Díaz en el minuto 93 para empujar el 0-2 definitivo y desatar la euforia bávara.

Hacia el póker de títulos

Con este triunfo, el Bayern se instala en la final de Berlín y mantiene vivo el sueño del “póker”. Tras asegurar la hegemonía doméstica, el bloque ganador ya mira de reojo su próximo desafío: las semifinales de la Champions League contra el París Saint-Germain.

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El dato: El Bayern ha ganado la Bundesliga en 13 de los últimos 14 años; solo el Leverkusen pudo interrumpir esa racha, pero esta vez, ante su gente, sucumbieron ante un equipo que parece no tener fisuras en Alemania.

La nota negativa: La preocupación en el cuerpo técnico por la enfermería. A la baja ya conocida de Serge Gnabry, se sumó la sustitución de Jamal Musiala, quien se retiró con molestias dejando su lugar a Kim Min-jae en un movimiento puramente defensivo para amarrar el resultado.

Ficha técnica

Bayer Leverkusen (0): Flekken; Lucas Vázquez (Poku, minuto 39), Quansah, Andrich (Tillman, minuto 84), Tapsoba, Grimaldo; Maza, Exequiel Palacios, Aleix García, Nathan Tella (Culbreath, minuto 76); Schick.

Bayern Múnich (2): Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer (Davies, minuto 73); Kimmich, Pavlovic (Goretzka, minuto 73); Olise, Musiala (Kim, minuto 84), Luis Díaz; Harry Kane.

Goles: 0-1, minuto 22: Harry Kane. 0-2, minuto 93: Luis Díaz.

Árbitro: Félix Zwayer. Amonestó con tarjeta amarilla a los locales Tapsoba (minuto 38) y Grimaldo (minuto 76), y al visitante Pavlovic (minuto 43).

Incidencias: Partido de las semifinales de la Copa de Alemania disputado en el Bay Arena de Leverkusen ante unos 30.000 espectadores.

Fuente: EFE