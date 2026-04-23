10 datos de la jornada 33

1 – Octava victoria seguida en LaLiga y 9 puntos de ventaja aún del Barcelona

A falta de 18 puntos por jugarse, el Barcelona mantiene nueve de ventaja sobre la segunda posición del Real Madrid, gracias a su octava victoria seguida en LaLiga EA Sports, por 1-0 contra el Celta con el gol de penalti y la lesión de Lamine Yamal. El conjunto azulgrana ha ganado 20 de sus 22 partidos más recientes en el campeonato.

2 – Gol de Mbappé en LaLiga 71 días después

Kylian Mbappé, el máximo goleador de la temporada en LaLiga EA Sports, ya por los 24 tantos, no batía la portería contraria en esta competición desde el pasado 8 de febrero, en el 0-2 al Valencia en Mestalla (0-2). Hasta este martes, cuando abrió el triunfo frente al Alavés (2-1). Entre uno y otro momento, el delantero francés había sido suplente en un encuentro, había sido baja en tres y no había marcado sobre el césped en cuatro partidos.

3 - El Atlético, 7 derrotas en sus últimos 8 partidos entre todos los torneos

Doblegado por 3-2 por el Elche en el Martínez Valero, el Atlético de Madrid ha sufrido siete derrotas en sus últimos ocho encuentros entre todas las competiciones y cuatro consecutivas en LaLiga EA Sports, tras caer por 3-2 contra el Real Madrid, por 1-2 con el Barcelona por 2-1 con el Sevilla y por el citado 3-2 contra el conjunto ilicitano. El equipo de Diego Simeone jugó en inferioridad numérica una hora por expulsión de Thiago Almada.

4 – Isco reaparece 4 meses y 24 días después

En el minuto 75, en sustitución de Pablo Fornals, Isco Alarcón volvió a la competición, ya recuperado de la lesión en el tobillo derecho, en el triunfo por 3-2 del Betis sobre el Girona. Habían pasado 4 meses y 24 días desde su último encuentro, en la Liga Europa contra el Utrecht.

5 - El Getafe, 7 victorias y sólo por detrás del Barcelona en las últimas 10 jornadas

El Getafe cree en Europa. Su victoria por 0-1 ante la Real Sociedad alimenta aún más sus posibilidades, como también su marca en las últimas diez jornadas, en las que ha sumado siete victorias para un total de 21 puntos que lo transforman en el segundo mejor equipo de LaLiga EA Sports en este tramo, sólo por detrás del líder, el Barcelona.

6 - Guruzeta, 6 de los últimos 13 goles ligueros del Athletic

Gorka Guzueta, el goleador de la victoria por 1-0 del Athletic Club frente a Osasuna, ha marcado seis de los últimos trece goles de LaLiga EA Sports del conjunto bilbaíno, que sólo ha ganado dos de sus últimos seis encuentros. El triunfo ante el conjunto navarro lo devuelve a la lucha europea y lo aleja del riesgo de la zona de descenso.

7 - Primer gol del curso en la Liga de Camello

Sergio Camello marcó el gol de la victoria por 1-0 del Rayo Vallecano sobre el Espanyol. Su primer tanto del curso en LaLiga EA Sports para alejar a su equipo a seis puntos del descenso.

8 – Empate del Valencia después de 6 victorias y 6 derrotas

Desde el 1-1 con el Elche del pasado 11 de abril, el Valencia había ganado o perdido en LaLiga EA Sports, con seis derrotas y seis victorias, hasta que volvió a igualar este martes contra el Mallorca. También fue un 1-1.

El Sevilla, derrotado por 2-0 por el Levante, está a un solo punto de la zona de descenso, con la alarma encendida a falta de seis jornadas para el final, después de haber perdido cuatro de sus cinco choques más recientes en el campeonato.

10 – El Oviedo, en su mejor racha sin perder: tres partidos seguidos

Aún sigue a seis puntos de la permanencia, pero su empate contra el Villarreal mantiene en la competencia por la salvación al Oviedo, que está en su mejor racha sin perder de la campaña con tres encuentros seguidos, con dos victorias y un empate.