Arbeloa: "Se me está intentando poner un papel no justificado con Carvajal"

Después del partido frente al Alavés, en el que Carvajal jugó cerca de media hora en la segunda parte, Arbeloa se mostró algo cortante tras responder a una pregunta sobre la situación de su lateral derecho y sus opciones de llegar al Mundial: "Yo tengo 20 o 23 jugadores. Creo que cualquier jugador del Real Madrid tiene opciones de ir al Mundial y yo voy a pensar en lo que es mejor para mi equipo", explicó.

Apenas 48 horas después de sus palabras, Arbeloa quiso matizar las causas por las que contestó de esa manera y negó que a la hora de decidir si Carvajal juega o no, existan motivos personales."Mi respuesta del otro día fue seguramente una respuesta bastante cortante y bastante seria ante una pregunta que encontré fuera de lugar. No era una respuesta cortante en base a Dani Carvajal. Podéis mirar cuáles son todas mis respuestas cuando he hablado de él. Podéis preguntar a todos mis jugadores cómo hablo de Carvajal delante del grupo", dijo.

"Se me está intentado poner un papel no justificado con Carvajal. Compartimos vestuario y posición y a pesar de lo que habla mucha gente, siempre he tenido una buena relación con él, siempre le he tratado con cariño. Alguien que piense que hago las alineaciones por motivos personales, tiene que ser alguien que haría eso. Me cuesta pensar que un entrenador en el mundo no haga alineaciones por motivos futbolísticos", agregó.

Después, Arbeloa alabó a Carvajal y declaró que es un jugador clave en su equipo dentro y fuera del terreno de juego y además explicó que también podría serlo en la próxima Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

"Está más que preparado para ir al Mundial. Ha jugado muchos partidos, alguno de máximo exigencia como ante el Atlético. Y con buena nota. Para la selección debería ser igual de importante y más en una cita como el Mundial. Siempre se pasan por momentos que se necesitan a jugadores como él. No sólo es una leyenda del Madrid, es uno de sus canteranos más importantes de la historia del club".

Además, resaltó que sólo puede elegir a once jugadores cada partido y dejó claro que está satisfecho con el trabajo que hacen los que se quedan en el banquillo.

"Cuando pongo a uno no significa que no esté contento con los que no están jugando. Hay muchos jugadores que siento que soy injusto con ellos porque trabajan bien. Muchos merecen jugar más de lo que lo hacen. Solo puedo jugar con once y solo puedo hacer cinco cambios".

Preguntado por si le gustaría que Carvajal renovara un año más con el Real Madrid, manifestó que ese es un tema entre el jugador blanco y su club y que él querría que se llegara a un acuerdo que haga feliz a ambas partes.

Asimismo, habló sobre Trent Alexander-Arnold, el jugador que en estos momentos está por delante de Carvajal en el lateral derecho:

"Demuestra un grandísimo nivel. Su rendimiento está fuera de toda duda y ahora mismo merece jugar. Cuando no lo ha hecho, Carvajal lo ha hecho francamente bien. Cada vez que pongo a un jugador en el campo tengo que confiar mucho, mucho, mucho en él. A mí, en cada partido, me va la vida. Yo no regalo ni un minuto a nadie".

Con el choque ante el Betis a la vuelta de la esquina, también habló sobre las opciones del Real Madrid de ganar la Liga y reconoció que no depende del conjunto blanco (a nueve puntos de distancia del Barcelona).

"Nuestro objetivo es ganar los seis partidos independientemente de lo que haga el Barcelona. No nos preocupa otra cosa que el partido de mañana, que es ganar. Cuando pase el Betis, nos centraremos en el Espanyol".