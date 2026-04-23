De Jong: "Ser el neerlandés con más partidos en el Barça me hace sentir especial"

Ante el Celta, De Jong disputó su partido número 293 con la zamarra azulgrana y superó a Phillip Cocu como el jugador de los Países Bajos que más encuentros ha jugado en la historia del club.

Tras el encuentro, el propio Cocu bajó al césped del Spotify Camp Nou y le entregó una camiseta conmemorativa.

"Significa mucho para mí. Siempre había soñado con jugar aquí. El Barça y los Países Bajos tienen una conexión especial, y ser el neerlandés con más partidos me hace sentir especial. Además, que Cocu me diera la camiseta fue un honor", explicó De Jong en un vídeo de preguntas y respuestas en el canal de Youtube del club.

Cocu aprovechó este encuentro para reflexionar en torno a la figura de Johan Cruyff, una de las leyendas del club azulgrana que "significa mucho para todos los neerlandeses", destacó.

"De pequeño, sentía mucha conexión con el Barça, y siento mucho el apoyo de exjugadores como Overmars, Kluivert, Koeman... Sientes que tienes una conexión por haber estado en el mismo club", añadió.

De Jong, uno de los capitanes del Barça, valoró, asimismo, la situación en LaLiga EA Sports, competición que el equipo azulgrana lidera con nueve puntos de ventaja sobre el Real Madrid a falta de seis jornadas.

"Llevamos toda la temporada luchando por ganar LaLiga y ahora queda el tramo final. Estamos muy enfocados en ganar cada partido y poder celebrar la Liga todos juntos. Tenemos muchas ganas", reflexionó el internacional neerlandés, que aseguró que disfruta "cada día de ser jugador del Barça".