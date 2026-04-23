Güler y Militao sufren dos lesiones musculares y podrían decir adiós a la temporada

Ambos futbolistas resultaron dañados durante el encuentro frente al Alavés. Militao solicitó el cambio poco después de un remate y fue sustituido al borde del descanso por Antonio Rüdiger. Por su parte, Güler completó el partido sin aparentes problemas, aunque en las horas posteriores comenzó a notar molestias que han derivado en el diagnóstico definitivo.

En el caso del central brasileño, se trata de su tercera lesión muscular en lo que va de curso. Se recuperó de la segunda después de perderse 24 partidos oficiales y jugó frente al Mallorca media hora hace tres jornadas. Marcó un gol y tuvo buenas sensaciones.

Después, en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones frente al Bayern Múnich, volvió a jugar otra media hora. En el siguiente choque fue titular contra el Girona y fue sustituido en el minuto 64 y en la vuelta en el Allianz Arena disputó los 90 minutos.

En total, ha sumado minutos en cinco encuentros antes de volver a entrar en la enfermería. Con el Mundial a la vuelta de la esquina no es una buena noticia para el seleccionador de Brasil Carlo Ancelotti, que podría perder al que debería ser, en buenas condiciones, el central titular de su equipo.

Güler, con más continuidad a lo largo del curso, sin interrupciones por las lesiones, no debería tener problemas para disputar con Turquía el Mundial tras una recuperación que, en ambos casos, oscila entre las tres y cuatro semanas de duración.