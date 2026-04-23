Iraola se aísla del interés del Chelsea: "No voy a hablar por respeto al Bournemouth"

El técnico vasco anunció hace una semana que se marchará del Bournemouth a final de temporada y esto ha coincidido con el despido de Liam Rosenior en el Chelsea, lo que ha alimentado los rumores de un posible fichaje del español por el club de Stamford Bridge.

"Cuando dije que me iba ya lo avisé. Que ahora mismo todo lo que pienso es en el Bournemouth. Nos quedan cuatro partidos, estamos en una fantástica posición y una increíble pelea por delante", dijo Iraola el miércoles después del empate a dos contra el Leeds United.

"La pasada semana ya me preguntasteis por otros clubes, pero, como señal de respeto al Bournemouth, no voy a hablar de mi futuro, porque eso no es lo que le preocupa a los aficionados del Bournemouth", agregó.

Los 'Cherries' son séptimos, con 49 puntos, a seis de los puestos de Champions League. Esta podría ser la primera clasificación a Europa de su historia.

Pese a que Iraola, pretendido por varios equipos de la Premier y también por el Athletic Club, aún no ha decidido su futuro, el Bournemouth sí que ha anunciado ya la contratación de Marco Rose de cara a la próxima temporada.