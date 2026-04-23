Keylor Navas y Salomón Rondón plantean un mano a mano paralelo al Pumas-Pachuca en México

Pachuca (México), 23 abr (EFE).- La seguridad entre los palos que brinda el costarricense Keylor Navas a Pumas, y el poder goleador del venezolano Salomón Rondón que hace más temible a Pachuca acaparan el interés de la decimoséptima jornada del torneo Clausura mexicano, que lidera Guadalajara con 35 puntos.