Lamine Yamal: fuera del resto de temporada y ¿del Mundial?

Lamine Yamal sufrió una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda y quedó descartado por el resto de la temporada. “Las pruebas realizadas han confirmado que el jugador del primer equipo Lamine Yamal tiene una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda”, reveló hoy Barcelona en un comunicado en las redes sociales.

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“El jugador seguirá un tratamiento conservador. Lamine Yamal se perderá lo que resta de la temporada y está previsto que esté disponible para la disputa del Mundial”, aseguró el club catalán sobre la presencia de Yamal en el Mundial EstadosUnidos/Canadá/México 2026 con España, que compone el Grupo H con Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay.

Lamine Yamal: El comunicado de Barcelona

COMUNICADO MÉDICO



Las pruebas realizadas han confirmado que el jugador del primer equipo Lamine Yamal tiene una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda.



El jugador seguirá un tratamiento conservador. Lamine Yamal se perderá lo que resta de la temporada y está… pic.twitter.com/ckPJM8K3pZ — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) April 23, 2026

Yamal padeció la dolencia muscular después de ejecutar y convertir un gol de penal a los 40 minutos del primer tiempo. El futbolista de 18 años fue atendido por los médicos y reemplazado inmediatamente. El tiempo de recuperación del joven es entre cuatro o ocho semanas, quedando al margen de las últimas seis rondas de LaLiga de España.

Lamine Yamal: segunda lesión en la temporada

Barcelona, líder con 9 puntos de ventaja sobre Real Madrid, no contará con Lamine Yamal en los encuentros frente a Getafe, Osasuna, Real Madrid, Alavés, Betis y Valencia. Por su lado, la lesión que sufrió el miércoles es la segunda del canterano blaugrana luego de una pubalgia, motivo por el cual estuvo ausente en seis duelos entre certamen local y Champions League.

Así fue la jugada de la lesión de Lamine Yamal