Sorloth ultima su puesta a punto

El atacante noruego se entrena al margen desde las molestias sufridas en la final de la Copa del Rey del pasado sábado, a causa de un golpe y ante el riesgo de lesión, y no jugó este miércoles contra el Elche; al igual que Ademola Lookman, que también sigue con su recuperación y está en duda para el encuentro de este sábado ante el equipo bilbaíno.

A la vez, David Hancko continúa con su proceso de recuperación de un esguince de tobillo, padecido hace dos semanas, y tampoco se ejercitó con el grupo. También es seria duda para recibir al Athletic.

José María Giménez saltó al césped para avanzar en su recuperación de una dolencia muscular, trabajo al margen con ritmos progresivos y contenidos y tocó balón, pero todavía será baja este sábado.

Matteo Ruggeri, entre tanto, volvió al trabajo con el grupo, tras no ejercitarse el pasado martes ni viajar a Elche por descanso, con lo que ya está listo para volver a la competición ante el Athletic.