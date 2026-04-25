El Arsenal se aferra al córner para recuperar el liderato de la Premier

Los Gunners se aferraron al temprano gol anotado por Eberechi Eze (9’) tras un córner, su especialidad, para volver a la cima del campeonato.

En el capítulo de malas noticias, sin embargo, perdieron luego por lesión al pasador, Kai Havertz, y al goleador Eze. En cambio, recuperaron a su extremo estrella Bukayo Saka, que entró en la segunda parte después de haber pasado un mes en la enfermería.

* En la clasificación, el Arsenal (1º, 73 pts) cuenta con tres de ventaja sobre el Manchester City (2º, 70) antes de sus últimos cuatro partidos de la temporada en la Premier League. Pero su rival cuenta con un comodín, un partido aplazado contra el Crystal Palace, en una fecha aún por determinar.

Pelea por el cuarto puesto

Antes, la lucha por el cuarto puesto en la Premier League ganó en emoción tras la derrota 1-0 del Aston Villa ante el Fulham, la primera en cuatro partidos ligueros para los Villanos.

El equipo de Unai Emery es ahora quinto con 58 puntos, los mismos que el Liverpool, que está un puesto por encima, tras ganar 3-1 al Crystal Palace.

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Como Liverpool y Aston Villa, el Manchester United (3º) también tiene 58 puntos. Recibirá al Brentford el lunes

Resultados y goleadores

Resultados y goleadores de la jornada:

* Arsenal 1-Newcastle 0. Gol: 9’ Eberechi Eze (A). Ast: 60.204.

* Liverpool 3-Crystal Palace 1. Goles: 35’ Alexander Isak, 40’ Andy Robertson, 90+6’ Florian Wirtz (L); 71’ Daniel Muñoz (CP). Ast: 60.314.

* Fulham 1-Aston Villa 0. Gol: 43’ Ryan Sessegnon (F). Ast: 27.606.

* Wolverhampton 0-Tottenham 1. Gol: 82’ João Palhinha (T). Ast: 31.253.

* West Ham 2-Everton 1. Goles: 51’ Tomáš Souček, 90+2’ Callum Wilson (WH); 88’ Kiernan Dewsbury-Hall (E). Ast: 62.454.

- Viernes:

* Sunderland 0- Nottingham 5. Goles: 17’ Trai Hume, en contra, 31’ Chris Woods, 34’ Morgan Gibbs-White, 37’ Igor Jesús, 90+5’ Elliot Anderson (N).

-Disputados con anterioridad: Brighton 3-Chelsea 0. Miércoles 22: Bournemouth 2-Leeds 2; Burnley 0- Manchester City 1.

Lunes: 16:00 Manchester United-Brentford (ESPN).

* Top 10: Arsenal 73 puntos, Manchester City 70, Manchester United 58, Liverpool 58, Aston Villa 58, Brighton 50, Bournemouth 49, Chelsea 48, Brentford 48, Fulham 48.

Fuente: AFP