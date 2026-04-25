El Rayo, a certificar la salvación y la Real Sociedad a dejar atrás la resaca copera

El equipo madrileño, con 38 puntos, ansía lograr un triunfo que le permita superar la barrera de los cuarenta, cifra imaginaria en la que el vestuario considera que la salvación sería un hecho.

En busca de ese triunfo, Iñigo Pérez podrá volver a contar para el centro de su defensa con el francés Florian Lejeune y el senegalés Nobel Mendy, que se perdieron hace tres días el duelo contra el Espanyol por sanción y cuyo regreso provocará que Pathé Ciss actue de mediocentro y el central neerlandés Jozhua Vertrouwd.

En la portería seguirá estando Dani Cárdenas por la sanción del argentino Augusto Batalla, que volverá a jugar en Liga Conferencia frente al Estrasburgo.

El que no estará es el extremo izquierdo Álvaro García, que se lesionó en el último duelo europeo y su regreso aún no se espera, por lo que tanto el uruguayo 'Pacha' Espino como el marroquí Ilias Akhomach tienen opciones de actuar por ese carril zurdo.

Enfrente está la Real Sociedad, que una semana después de coronarse campeón de la Copa del Rey en Sevilla llega a Vallecas con el único objetivo de intentar acabar la temporada de la mejor manera posible para empezar el próximo curso con buena inercia.

Clasificarse para la Liga de Campeones parece imposible y, con el billete a la Liga Europa en el bolsillo, los donostiarras jugarán lo que resta de curso sin presión.

Eso no significa que vayan de turismo a Madrid, por lo que se espera un once de garantías para tratar de vencer al cuadro de Íñigo Pérez. Pellegrino Matarazzo contará con las bajas de Jon Karrikaburu, Gonçalo Guedes, Igor Zubeldia, Álvaro Odriozola e Iñaki Rupérez, y podrá alinear a Duje Caleta-Car tras estimar las alegaciones presentadas por el club después de la tarjeta amarilla que vio ante el Getafe.

Con todo ello, Mikel Aramburu y Sergio Gómez, este último tras cumplir sanción, volverán al once en los laterales, y tanto Jon Gorrotxategi como Beñat Turrientes apuntan a ser los acompañantes de Carlos Soler en el centro del campo.

Sin Guedes por culpa de un esguince, todo hace indicar que Take Kubo repetirá en el once junto a Ander Barrenetxea y Mikel Oyarzabal, y Luka Sucic será duda hasta última hora por unas molestias en la rodilla.

Rayo Vallecano: Cárdenas; Ratiu, Lejeune, Mendy, Chavarría; Pathé Ciss, Gumbau; Ilias, Unai López, Isi; De Frutos.

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Jon Martín, Caleta-Car, Sergio Gómez; Turrientes, Gorrotxategi, Soler; Barrenetxea, Kubo, Oyarzabal.

Árbitro: José Luis Guzmán (Comité andaluz).