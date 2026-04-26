Fútbol Internacional
26 de abril de 2026 - 13:13

El Estrasburgo gana de remontada con Enciso en campo hasta los 66 minutos

Julio César Enciso Espínola festeja luego del partido la gran remontada del Racing de Estrasburgo, que registró dos goles en tiempo adicional para terminar venciendo de visitante a Lorient por 3-2.
Julio César Enciso Espínola festeja luego del partido la gran remontada del Racing de Estrasburgo, que registró dos goles en tiempo adicional para terminar venciendo de visitante a Lorient por 3-2.153607+0000 FRED TANNEAU

El Racing de Estrasburgo se impuso este domingo de manera espectacular sobre Lorient por 3-2, después de estar dos goles abajo. El paraguayo Julio Enciso Espínola fue titular en el elenco vencedor, siendo reemplazado al minuto 66, por cuestiones tácticas.

Por ABC Color

Un vuelco sensacional fue el que tuvo el Racing de Estrasburgo de visitante contra el Lorient para terminar ganando por 3-2, por la Ligue 1 de Francia.

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Noah Cadiou, al minuto 26 y Pablo Pagis, de penal, al 54, adelantaron al equipo local.

El camino de la remontada lo abrió Sebastián Nanasi, al 62. Al 92 se produjo el autogol de Nathanaiel Adjei, para el 2-2 y al 100, Andrew Omobamidele le dio la victoria al Racing, en un fantástico encuentro correspondiente a la 31ª ronda de un torneo que consta de 34 fechas.

Julio Enciso fue reemplazado por el volante Martial Godo. “La Joya”, de 22 años, llegó a 36 partidos oficiales con el club francés, con 11 goles anotados y 5 asistencias.

Estrasburgo marcha en el octavo puesto entre 18 competidores, con 46 puntos. El torneo galo es liderado por París Saint-Germain.