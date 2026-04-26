Espanyol y Levante se juegan el crédito y la permanencia

El Espanyol, decimotercero y a cuatro puntos del descenso, no ha ganado en todo el año 2026. Su racha de resultados es pésima, 5 puntos de 45, y ganar en su casa es imperativo para alejar los fantasmas. Los blanquiazules asumen que todo lo que no sea ganar será delicado. Ya no valen discursos ni sensaciones sin resultados.

Además, el vestuario periquito asume que el rival no se lo pondrá fácil. Penúltimo con 32 puntos, el Levante apura sus opciones de permanencia en Primera División. La parte baja de la clasificación se comprime a medida que avanzan las jornadas y pocos resultados pueden alterar la composición de la tabla.

El Espanyol, en principio, sólo cuenta con la baja del lesionado de larga duración Javi Puado. El centrocampista Urko González puede regresar al once inicial tras cumplir un partido de sanción.

Los precedentes entre ambos conjuntos, si es que sirven de algo en una situación crítica para ambos, plantean un escenario equilibrado: en las últimas cinco visitas en LaLiga del Levante al feudo blanquiazul, el balance es de dos victorias para el anfitrión, una para el conjunto visitante y dos empates.

El Levante se presenta en el campo del Espanyol espoleado por sus dos últimas victorias consecutivas que le han dejado a tres puntos de la zona de permanencia. El cuadro valenciano cree más que nunca en la salvación, aunque ahora afronta dos encuentros seguidos fuera de su estadio.

Para este partido, el entrenador del Levante, Luís Castro, no podrá contar con el delantero Iván Romero, autor de los dos goles del triunfo de su equipo ante el Sevilla FC el pasado jueves, y que se perderá por acumulación de amarillas el duelo.

Tampoco están disponibles el atacante Kareem Tunde, lesionado en el último partido y que sufre una rotura en el aductor largo izquierdo, y el defensa Unai Elgezabal, aquejado de unas molestias en la rodilla.

Pese al desgaste físico tras el esfuerzo del pasado jueves, Castro podría mantener un once muy parecido al que venció al Sevilla. Entrarán en el equipo Carlos Álvarez por Iván Romero y Víctor García ocupará el puesto de Tunde en el extremo derecho.

Además, el hondureño Arriaga también tiene alguna opción de regresar al once por el francés Raghouber en la medular. Espí volverá a ser la referencia de un Levante que busca su segunda victoria del año fuera de casa, ya que no gana desde que lo hiciera el 4 de enero en el campo del Sevilla.

Espanyol: Dmitrovic; Omar El Hilali, Calero, Cabrera, Carlos Romero; Urko González, Terrats, Edu Expósito; Ngonge, Dolan y Kike García.

Levante: Ryan, Toljan, Dela, Matías Moreno, Manu Sánchez, Raghouber o Arriaga, Pablo Martínez, Olasagasti, Carlos Álvarez, Víctor García y Espí.

Árbitro: Mateo Busquets (Comité Balear)