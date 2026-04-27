Del 4-0 de octubre a las semifinales, en 5 diferencias

Cuando el Atlético visitó al Arsenal el pasado 21 de octubre, Antoine Griezmann fue suplente. Apenas jugó 18 minutos, cuando el marcador ya era de 4-0 en contra. El atacante francés entonces había anotado apenas dos goles en sus primeros 11 partidos del curso, cinco como suplente y seis como titular, antes de la confrontación con el equipo londinense. Ahora es titular en el once tipo de Simeone, indudable en las alineaciones iniciales de nuevo de los grandes partidos y con 14 tantos en este ejercicio en los 37 encuentros que ha disputado posteriormente.

Por aquel octubre, Marc Pubill tan solo había jugado 37 minutos repartidos en tres encuentros a lo largo de los primeros once partidos de la campaña. Apenas había aparecido 13 minutos contra el Villarreal, 13 contra el Liverpool y 11 frente al Rayo Vallecano. Hoy es un futbolista fijo en el esquema de Simeone, sobre todo como central derecho, pero también como opción para el lateral si Marcos Llorente se desplaza al centro del campo. Solvente y notable en todo este curso, ahora tiene un papel trascendente ante el Arsenal, con el que no jugó ningún minuto en su anterior precedente en esta competición.

La tercera lesión muscular en los dos últimos meses y medio privará al Atlético de Madrid de Pablo Barrios frente al Arsenal. El internacional español iba a ser titular en el duelo de este miércoles, pero una dolencia en la parte posterior del muslo izquierdo (las dos anteriores fueron en el derecho) lo dejará fuera de toda la eliminatoria. El pasado 21 de octubre, Barrios formó en el centro del campo al lado de Koke Resurrección, que sí repetirá de inicio.

A la espera de su evolución de unas molestias por el riesgo de una lesión, Ademola Lookman es duda para el compromiso de este miércoles. De estar en condiciones, será el elegido para la banda izquierda. Ahí jugó el pasado octubre Nico González, que también podría repetir si el extremo nigeriano no está apto. No se ha entrenado en toda la pasada semana con el grupo. Su impacto desde su fichaje invernal ha sido potente: siete goles y cuatro asistencias en 18 partidos de rojiblanco.

Sin minutos en los últimos dos partidos, cuidado por el cuerpo técnico ante el Athletic, el pasado sábado, para llegar al encuentro contra el Arsenal, Julián Alvarez fue el titular entonces en Londres y, salvo que no esté apto, probablemente lo será este miércoles en el Metropolitano. Pero de aquel 21 de octubre a ahora, ‘La Araña’ ha marcado ocho goles en los once partidos siguientes de la Liga de Campeones. Los repartió en siete encuentros. Solo se quedó sin marcar en cuatro. Su evolución en las próximas horas determinará si es titular.