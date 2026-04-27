El argentino Lucas Boyé sufre una rotura de fibras y es duda para acabar la temporada

“La evolución marcará el tiempo de recuperación”, explicó el club de Vitoria en una nota de prensa en la que no especificó el tiempo de recuperación.

Faltan cuatro semanas para concluir la temporada y los servicios médicos apurarán los plazos para que el goleador albiazul pueda volver antes de la última jornada.

De hecho su capacidad de sufrimiento, demostrada recientemente con una fascitis plantar, podría generar optimismo con miras a su recuperación.

Boyé se lesionó en los primeros minutos del último partido de liga ante el Mallorca y fue sustituido por Ibrahim Diabate, que está llamado a acompañar a Toni Martínez en el ‘once’ inicial albiazul.