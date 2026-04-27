Fútbol Internacional
27 de abril de 2026 a la - 15:25

El argentino Lucas Boyé sufre una rotura de fibras y es duda para acabar la temporada

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Vitoria (España), 27 abr (EFE).- El futbolista argentino del Alavés Lucas Boyé sufre una rotura de fibras en el bíceps femoral de su pierna izquierda y es duda para acabar la temporada en la Primera división del fútbol español.

Por EFE

“La evolución marcará el tiempo de recuperación”, explicó el club de Vitoria en una nota de prensa en la que no especificó el tiempo de recuperación.

Faltan cuatro semanas para concluir la temporada y los servicios médicos apurarán los plazos para que el goleador albiazul pueda volver antes de la última jornada.

De hecho su capacidad de sufrimiento, demostrada recientemente con una fascitis plantar, podría generar optimismo con miras a su recuperación.

Boyé se lesionó en los primeros minutos del último partido de liga ante el Mallorca y fue sustituido por Ibrahim Diabate, que está llamado a acompañar a Toni Martínez en el ‘once’ inicial albiazul.