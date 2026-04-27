Grito de gol paraguayo en Guatemala

Víctor Édison Ávalos Fariña hizo gran parte de su carrera en el ascenso paraguayo. También actuó a nivel de la Unión del Fútbol del Interior (UFI). Los datos periodísticos refieren que su marca en el torneo Apertura guatemalteco fue de 7 goles en 20 partidos. Su actual registro en el Clausura, en filas del Guastatoya, es de 5 conversiones en 14 presencias.

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El centroatacante Ávalos, de 32 años, pasó entre otros clubes por por Cristóbal Colón de J. Augusto Saldívar, 12 de Octubre de Itauguá, General Díaz de Luque, Sport San Miguelito de Panamá, Rubio Ñu y Atyrá FC.

Desde mediados de 2023, Víctor Édison compite en el balompié chapín, primero en Iztapa, luego el Coatepeque, seguidamente en Sacachispas y en julio de 2025 de unió a Guastatoya, su actual club, en el que también se encuentran el guardameta guaireño Rubén Escobar y el volante Kevin Fernández, formado en Cerro Porteño.