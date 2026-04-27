La penúltima jornada del Apertura deja varios clasificados y algunas plazas vacantes

Estudiantes de La Plata, Boca Juniors, Vélez Sarsfield, Talleres de Córdoba y Lanús son los equipos que sellaron su clasificación en la zona A, mientras que en el grupo B los cuatro que ya sellaron su pasaporte fueron Independiente Rivadavia de Mendoza, River Plate, Argentinos Juniors y Rosario Central.

En tanto, en la reprgoramada novena fecha de este certamen el próximo fin de semana se jugarán su clasificación equipos como San Lorenzo, Independiente, Huracán y Racing Club, entre otros.

Los últimos dos partidos disputados este lunes registraron el empate 2-2 de Vélez Sarsfield con Unión de Santa Fe y la victoria a domicilio de Argentinos Juniors por 1-2 sobre Huracán.

Jueves 23/4: Defensa y Justicia 0-4 Boca Juniors.

Viernes 24/4: Deportivo Riestra 2-0 Independiente, Lanús 0-0 Central Córdoba, Estudiantes de Río Cuarto 1-2 Rosario Central, Racing Club 1-1 Barracas Central y Platense 0-1 San Lorenzo.

Sábado 25/4: Estudiantes de La Plata 0-0 Talleres, Sarmiento 0-0 Tigre y River Plate 3-1 Aldosivi.

Domingo 26/4: Independiente Rivadavia 5-1 Gimnasia de Mendoza, Belgrano 0-1 Gimnasia y Esgrima La Plata, Newell’s Old Boys 1-1 Instituto y Atlético Tucumán 1-1 Banfield.

Lunes 27/4: Vélez Sarsfield 2-2 Unión y Huracán 1-2 Argentinos Juniors.