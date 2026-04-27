Nico González: “No sé si un jugador siente la presión, la tiene que sentir un doctor”

“Tengo mi pensamiento. Creo que un jugador de fútbol no sé si siente la presión. Presión la tiene que sentir un doctor, porque es el que controla una vida. Disfruto dentro del campo de juego. Hay que mantener la calma, demostrar lo que venimos mostrando hasta el día de hoy, que nos llevó hasta esta posición. Esta clase de partidos es la que uno disfruta. No considero presión de mi parte”, valoró en rueda de prensa tras la sesión.

“El grupo está muy fuerte, muy unido y lo venimos demostrando en el día a día, partido a partido. Sabemos la clase de rival que enfrentamos. Es uno de los mejores equipos del mundo, pero estamos tranquilos. Tenemos nuestras armas", continuó.

“Es lindo soñar, por qué no pensar en eso. Nosotros somos un grupo que pensamos siempre en positivo. No he encontrado hasta el día de hoy un grupo tan sano, tan bueno como el que encontré aquí en el Atleti de Madrid. Son momentos que se disfrutan, estamos todos con esas ganas, ese entusiasmo y ese sueño, porque es un sueño… ¿Y por qué no soñar, si no cuesta nada?”, afirmó.

El Atlético perdió la final de la Copa del Rey hace una semana y media. “Siempre hay que pensar en positivo. La vida no se termina a través de un partido de fútbol. Estamos más unidos que nunca, tenemos esa calma y esa unión. Estamos enfocados y muy mentalizados en el partido del miércoles, pero con tranquilidad”, expuso.

Nico González “no” piensa en su futuro. Está cedido por el Juventus al Atlético, que tiene una opción de compra de 32 millones de euros al final del curso. “Disfruto del día a día. Desde que llegué aquí me encontré con un grupo hermoso y mi cabeza está tranquila. Intento disfrutar dentro del vestuario, en cada partido que me toque jugar, en la posición que me toque ayudar al grupo y enfocarme en las cosas positivas”, declaró.