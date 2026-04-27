Oblak: “Vamos a hacer todo lo posible y lo imposible para pasar”

“Yo siempre digo que siempre es especial jugar para este club. Da igual el partido que toca. Está claro que es 'Champions', es una competición especial para todos, siempre te sientes increíblemente bien cuando te toca poner esta camiseta y jugar el partido que sea. Otra vez unas semifinales de 'Champions' después de muchos años”, repasó.

“Es lo que siempre estoy contando a la gente más joven. Cuando eres más joven piensas que cada año vas a tener esta oportunidad y no es así. Han pasado muchos años desde la última semifinal (en 2016-17), estoy feliz de que estemos aquí y seguimos con las opciones de 'Champions'. Tenemos muchas ganas y vamos a hacer todo lo posible y lo imposible para pasar”, manifestó tras el entrenamiento vespertino en Majadahonda.

Oblak rechazó esa idea de que el fútbol le debe una Liga de Campeones al Atlético por la forma con la que perdió sus tres finales anteriores. “Yo el fútbol no lo veo así. Lo que debe o no debe, lo que es justo o injusto, la vida tampoco siempre es justa y, si piensas así, a cada uno de nosotros nos falta algo. No creo que sea así. Estamos vivos, tenemos opciones de poder pelearlo y eso es lo bonito y lo más importante”, afirmó.

“Tenemos que hacerlo en el campo. Tenemos que ganar e ir a por ello. Solo no va a llegar”, continuó el portero, que admitió que la “presión siempre va a estar, eso no cambia, sea en semifinales de la Liga de Campeones, en el primer partido de LaLiga o en la primera ronda de Copa”, y remarcó que su equipo está “mentalmente preparado” para este desafío, en el que todos los jugadores “tienen que dar la mejor versión”.

El Atlético viene de ser derrotado en la final de la Copa del Rey por la Real Sociedad. “Siempre cuando se pierde un partido así o alguna final, como se ha perdido la Copa del Rey, es duro, es difícil levantarse, pero la temporada no acaba ahí todavía. Quedan partidos importantes. Lo saben los jugadores, lo saben todos, hemos estado decepcionados después de la final, pero no hay tiempo de mirar atrás, sino adelante”, subrayó.