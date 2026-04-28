0-0. Sao Paulo sale sin rasguños de la cancha de Millonarios en la altitud de Bogotá

Millonarios marcha en el tercer puesto con 4 unidades.

La tercera jornada se decidirá más tarde con el partido en Rancagua entre O'Higgins, que tiene 3 enteros, y Boston River, que no ha sumado.

El conjunto azul bogotano, impulsado por su público, fue el que más insistió en ataque, especialmente en el primer tiempo, aunque sin la eficacia necesaria para romper el marcador ante un rival ordenado en defensa.

La opción más clara del partido jugado en el estadio Nemesio Camacho El Campín la tuvo el equipo brasileño en el minuto 20, cuando André Silva estrelló un cabezazo en el larguero, en una de las pocas llegadas profundas de los visitantes.

En la segunda parte, Millonarios acentuó su dominio territorial y por momentos arrinconó a Sao Paulo, con aproximaciones de media distancia de Mateo García y Rodrigo Ureña, además de intentos dentro del área de Leonardo Castro y Rodrigo Contreras.

El ingreso del delantero Darwin Quintero en el minuto 66 le dio mayor movilidad al ataque local, y el delantero estuvo cerca de abrir el marcador un minuto después con un remate que pasó muy cerca del palo derecho.

También lo intentó Ureña con un disparo en el minuto 71 que rozó la escuadra, mientras que Mateo García exigió al portero rival poco después, en un tramo en el que el equipo colombiano acumuló llegadas sin acierto.

En los minutos finales, el partido se tornó más cortado, con reiteradas faltas en la mitad de la cancha y varias interrupciones por cambios y atenciones médicas. El árbitro añadió ocho minutos de reposición, pero el marcador no se movió.

El conjunto paulista, más replegado en el tramo final, logró contener los ataques del equipo bogotano y se llevó un punto de Bogotá en un duelo intenso pero sin goles.

En la cuarta jornada del grupo, que se jugará el 7 de mayo Millonarios visitará a Boston River, y Sao Paulo a O’Higgins.