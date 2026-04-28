0-3.Di María anota su primer gol en Libertadores en victoria de Rosario Central en Caracas

En los primeros 30 minutos del encuentro, jugado en el Estadio Olímpico de la UCV en la capital venezolana, ninguno de los equipos se vio cómodo ni generó ocasiones claras de gol, con apenas dos remates en cada arco.

Sin embargo, el equipo rosarino rompió el cero al 35, tras un envío de tiro de esquina que conectó con el rostro Ignacio Ovando.

El club argentino se creció y consiguió su juego, pero le faltaron minutos para aumentar el marcador antes del descanso.

En la segunda mitad, generó una jugada en la que quedó mano a mano con el portero de UCV, Giancarlo Schiavone, quien cometió infracción y provocó un penal que convirtió Di María.

La UCV tuvo la más clara cuando armó una jugada a puro toque que dejó a Juan Camilo Zapata frente al arco. Cuando parecía gol cantado, el portero Conan Ledesma metió un manotazo y el balón terminó estrellándose en el travesaño.

Enzo Copetti marcó el 0-3 al 93 y selló la segunda victoria de visitante para Rosario.

El próximo martes, el club venezolano recibirá en Caracas a Independiente del Valle de Ecuador, mientras que Rosario a Libertad en el Estadio Gigante de Arroyito, en partidos correspondientes a la cuarta fecha de la fase de grupos.

En el grupo H, Independiente del Valle y Rosario lideran la tabla con siete puntos, mientras UCV (3) se mantiene de tercero y Libertad de Paraguay en el fondo con cero unidades.

0. Universidad Central: Giancarlo Schiavone; Yohan Cumana, Williams Velásquez, Rubén Ramírez, Kendrys Silva; Francisco Solé, Alexander González (Vicente Rodríguez, m.84), Juan Manuel Cuesta, Juan Camilo Zapata (Yeiber Murillo, m.84), Alexander Granko (Samuel Sosa, m.47); Jovanny Bolívar.

3. Rosario Central: Conan Ledesma, Agustín Sández, Gastón Ávila, Ignacio Ovando, Emanuel Coronel; Vicente Pizarro, Franco Ibarra (Federico Navarro, m.81), Jáminton Campaz (Carlos Quintana, m.88), Ángel Di María (Enzo Giménez, m.66), Julián Fernández (Guillermo Matías Fernández, m.47); Alejo Véliz (Enzo Copetti, m.81).

Entrenador: El argentino Jorge Almirón.

Goles: 0-1, m.35: Ignacio Ovando. 0-2, m.53: Ángel Di María. 0-3, m.93: Enzo Copetti.

Árbitro: el uruguayo José Burgos amonestó a Francisco Solé, Giancarlo Schiavone, Yohan Cumana (UCV), así como a Franco Ibarra, Ángel Di María y Alejo Véliz (Rosario).

Incidencias: partido de la tercera jornada del Grupo H de la Copa Libertadores jugado en el estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela (UCV), ubicado en Caracas.