Barracas y Audax se hacen daño con un empate en Buenos Aires

El partido en el Estadio Florencio Sola de la localidad bonaerense de Banfield pintaba bien para los locales con el gol a los 42 minutos de Roberto Bogarín, pero un Fabián Oyola dejó todo igual a los 95 minutos.

Barracas pudo aumentar la ventaja, pero Rodrigo Cabral desperdició un penalti en el minuto 74, que hizo figura al guardameta Juan Espínola.

En la última jugada del partido, Fabián Loyola ensayó una gran jugada individual desde la derecha con un slalom que terminó con un remate que se metió en el ángulo superior derecho de la portería del equipo argentino.

Tras este resultado, Audax Italiano y Olimpia igualan en la cima con 4 puntos,Barracas Central suma 3 y Vasco da Gama cierra con unoa falta del enfrentamiento entre paraguayos y brasileños para bajar el telón de la tercera jornada del grupo.

La semana próxima, en la cuarta fecha, Barracas Central será local de Olimpia y Audax Italiano será anfitrión de Vasco da Gama.