El líder América, a tomar ventaja en inicio de cuartos ante Juárez en Clausura femenino

Las Águilas, en las que juega la española Irene Guerrero, son favoritas para derrotar al equipo dirigido por su compatriota Óscar Fernández, conjunto que logró clasificar a la fase final del certamen por primera vez en su historia.

El América, que suma dos títulos desde que la liga femenina se fundó en el 2017, sumó 42 puntos y solo perdió un partido en la campaña regular.

Fue el segundo equipo que más goles marcó, con 44, y el segundo que menos recibió, con 13, números superiores a los obtenidos por Juárez, que terminó en el octavo puesto con 29 unidades, anotó 27 goles y recibió 18.

También el miércoles, el Monterrey, segundo favorito para levantar el campeonato, visitará al Cruz Azul, que concluyó la clasificación en el séptimo puesto.

Las Rayadas, de la española Lucía García, están llamadas a pasar a la semifinal gracias a la consistencia mostrada en la fase regular, la cual estuvieron a punto de concluir sin derrota, pero en la última fecha perdieron, lo que les costó el liderato.

El jueves, los cuartos de final continuarán con el duelo de ida en el que el Toluca recibirá a los campeones Tigres UANL, de Jenni Hermoso, monarca mundial con España.

El partido entre felinas, que acabaron terceras, y 'Diablas', sextas, será un choque entre dos de las mejores ofensivas que cuenta con las máximas goleadoras del torneo; Diana Ordoñez por Tigres y Eugenie Le Sommer, por Toluca, que convirtieron 18 goles cada una.

Tigres es el equipo que más ligas ha ganado en la historia de la competencia con siete; Toluca nunca ha sido campeón.

Cerrará esta fase la visita del Pachuca, en el que juega Charlyn Corral, Pichichi con el Atlético de Madrid en el 2018, al Guadalajara, que entrena el español Antonio Contreras.

- Partidos de ida de cuartos de final del Clausura femenino del fútbol mexicano:

Miércoles 29.04: Juárez FC-América y Cruz Azul-Monterrey.

Jueves 30.04: Toluca-Tigres UANL y Guadalajara-Pachuca.