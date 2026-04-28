José Mourinho es el elegido de Florentino Pérez para técnico del Real Madrid en 2026-2027

José Mourinho es el candidato principal de Florentino Pérez para el próximo entrenador del Real Madrid, reveló hoy The Athletic. “José Mourinho es el candidato preferido del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, para reemplazar a Álvaro Arbeloa como entrenador principal”, informó el medio estadounidense.

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“Múltiples fuentes, hablando de forma anónima ya que no tenían permiso para comentar, han informado a The Athletic que la decisión sobre quién será el próximo entrenador del Madrid está siendo impulsada por Pérez. El presidente es ahora el principal defensor de traer de vuelta a Mourinho, pero algunas otras voces dentro del club se oponen”, continuó el portal.

Real Madrid, segundo año sin títulos

El objetivo de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, es reconstruir el plantel que vuelva a competir tanto en España como en el resto de Europa. En este 2025-2026, el Merengue está muy cerca de finalizar una segunda temporada consecutiva sin consagraciones. Por eso, el titular del club español tiene la firme idea de contratar nuevamente a José Mourinho.

Mourinho: primer ciclo en Real Madrid

José Mourinho registró un primer ciclo en Real Madrid en las temporadas 2010-2011, 2011-2012 y 2012-2013. En las tres campañas, el técnico de 63 años, actualmente en el Benfica de Portugal, conquistó 1 Liga (2011-2012), 1 Copa del Rey (2010-2011) y 1 Supercopa de España (2012). A diferencia del Porto, Inter, Manchester United y Roma, con el Merengue no pudo celebrar ningún título internacional.