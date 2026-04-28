Julián Álvarez, a por el fin de su sequía contra el Arsenal

La 'Araña', máximo goleador rojiblanco en la Liga de Campeones, tendrá una nueva oportunidad de poner fin a su sequía este miércoles, cuando el Arsenal de Mikel Arteta visite el estadio Metropolitano en la ida de semifinales de la Liga de Campeones.

El ariete argentino, a pesar de las molestias que no le permitieron jugar contra el Athletic Club el pasado sábado, está listo para jugar desde el inicio con la tarea de cosechar un buen resultado que les haga viajar con ventaja a Londres y seguir soñando con alzarse con la 'orejona'.

"Estoy al cien por ciento", recalcó en la rueda de prensa del lunes en el Centro Deportivo de Majadahonda, antes del enfrentamiento ante el Arsenal, que se mantiene invicto en la 'Champions', pero que llega en su peor momento de la temporada.

Su aportación en la máxima competición de clubes europeos ha sido decisiva al aportar nueve goles que le colocan como cuarto máximo goleador y que ha permitido a los de su compatriota Diego Simeone acceder a las semifinales casi una década después de Milán 2016.

Sus tres goles ante el Tottenham Hotspur en octavos de final y su gol de falta ante el Barcelona en la ida de los cuartos lideraron al Atlético de Madrid hasta la penúltima ronda, instancia en la que el argentino tratará de conseguir su primera aportación de gol ante los 'Gunners'.

El 21 de octubre, en la tercera jornada de la fase de grupos, los de Mikel Arteta golearon por 4-0 a los rojiblancos en un encuentro en el que Álvarez fue el mejor de los suyos y gozó de varias oportunidades.

A pesar de la contundente derrota, en la que todos los goles llegaron en sólo 13 minutos de la segunda mitad, el de Calchín (Córdoba), que cada balón que tocaba era sinónimo de peligro en los noventa minutos que estuvo sobre el verde, pudo adelantar a su equipo hasta en dos ocasiones.

La primera, a los 27 minutos de juego, cuando tras una lucha de Giuliano Simeone contra David Raya y un saque rápido del argentino, Álvarez recibió escorado, pero no puedo mandar el balón a portería sin portero y en la segunda mitad se topó con el larguero tras un zapatazo desde fuera del área cuando el marcador seguía 0-0.

El futbolista, de 25 años, no pudo acabar con la maldición con el Arsenal, que le persigue desde su etapa en el Manchester City, donde ninguno de los 36 goles que anotó con la camiseta celeste fue contra el conjunto del norte de Londres.

Con los 'Citizens', no pudo perforar la portería en sus cuatro partidos -dos de Premier League, uno de uno de FA Cup y otro de Community Shield- siendo junto al Manchester United los únicos equipos del 'Big Six' a los que no ha metido gol.

El máximo referente para el ataque rojiblanco, que ya ganó la Liga de Campeones con el Manchester City en 2023, tendrá que derribar una de las defensas más sólidas de Europa liderada por el guardameta español David Raya y la pareja de centrales formada por Gabriel y William Saliba.