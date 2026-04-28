Koke: “Todos tenemos la motivación de ganar la Champions”

“Si se puede despedir Griezmann con la Champions sería increíble para todos, pero la motivación la tenemos igual. Todos tenemos la motivación de ganar la Champions, más allá de que el año que viene no pueda estar Antoine o cualquier otro compañero. Jugamos para intentar lograr lo máximo y el máximo ahora mismo es la Champions”, aseguró en rueda de prensa en el Metropolitano, escenario del encuentro de ida de este miércoles.

Koke “no” siente que sea su última semifinal de la Liga de Campeones a sus 34 años: “Siento que estoy disfrutando esta temporada un montón y que unas semifinales de Champions no se juegan todos los años. Es la cuarta que puedo jugar. No se juegan todos los años, disfrutarla al máximo, no sé si jugaré una más, pero sí la voy a disfrutar como lo hice en las anteriores”.

Tampoco le sorprende su despliegue físico, como en la final de la Copa del Rey ante la Real Sociedad.

"Cada vez que vas siendo más mayor cuesta más. Nos pasa a todos los futbolistas, pero no me sorprende. Cada día me motiva más poder estar aquí, poder trabajar como todos los años que estoy haciendo y esa motivación me lleva al nivel que estoy dando en esta temporada”, afirmó.

El capitán habló de los días y las horas previas a una semifinal de la Liga de Campeones. Él tiene experiencia. Ha jugado ya tres con el Atlético. “Siempre, cuando uno se va acercando, hay nerviosismo, el estómago se te revuelve, como cuando tienes tu primera cita con la primera chica que conoces. Es algo parecido”, expuso.

“Cuando empieza el partido y ya vas al calentamiento se pasa todo. Es un partido de fútbol, juegas con las mismas ganas e ilusión de jugar una semifinal. Nerviosos los días previos y luego tranquilidad”, afirmó en rueda de prensa en el Metropolitano.

Para él, la eliminatoria ante el Arsenal exigirá a su equipo “muchísima intensidad y cabeza”. “Ya lo vimos en los cuartos de final contra el Barcelona o en los octavos contra el Tottenham. Estos partidos se deciden en detalles. El nivel de los equipos es grandísimo”, añadió el centrocampista.

El capitán mandó “mucho ánimo” a Pablo Barrios, fuera del partido por una lesión muscular. “Es un jugador importantísimo para nosotros, que tiene un presente y un futuro grandísimo. Está teniendo mala suerte por las lesiones y perdemos toda su energía, su fútbol y su saber estar”, valoró.