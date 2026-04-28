PSG y Bayern Múnich, un choque de gigantes por un lugar en la final de la Champions: hora, dónde ver y posibles formaciones

El Parque de los Príncipes será el escenario de un duelo de alto voltaje, con dos de las ofensivas más poderosas del continente frente a frente el Paris Saint-Germain y el Bayern Múnich que abren las semifinales hoy desde las 16:00.

El conjunto parisino, dirigido por Luis Enrique, llega a esta instancia con el rótulo de candidato firme. En los cuartos de final, el PSG dejó en el camino al Liverpool FC con autoridad, imponiéndose en ambos partidos por 2-0. En el plano doméstico, domina la Ligue 1 con comodidad y viene de golear 3-0 al Angers SCO, confirmando un promedio goleador que ronda los 2.6 tantos por partido.

Más allá de una reciente caída ante el Olympique de Lyon, el equipo parece haber encontrado su mejor versión en el momento clave de la temporada. Con el respaldo de su público, el PSG buscará tomar la iniciativa desde el inicio y sacar una ventaja importante de cara a la revancha en Alemania.

Últimos resultados del PSG:

Angers 0-PSG 3 (Ligue 1)

PSG 3-Nantes 0 (Ligue 1)

PSG 1-Lyon 2 (Ligue 1)

Liverpool 0-PSG 2 (Champions League)

PSG 2-Liverpool 0 (Champions League)

Por su parte, el Bayern llega en un momento demoledor en ofensiva. El equipo dirigido por Vincent Kompany —quien no estará en el banco por suspensión— ya se consagró campeón de la Bundesliga y atraviesa una racha goleadora impactante. Su último partido fue una remontada memorable ante el Mainz 05, al que venció 4-3 tras comenzar perdiendo 3-0.

En la Champions, el conjunto bávaro también mostró su jerarquía al eliminar al Real Madrid en una serie vibrante que se definió con un 4-3 en la vuelta. Con un promedio cercano a los 2.8 goles por encuentro, Bayern apuesta a su potencia ofensiva para golpear en condición de visitante.

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El antecedente reciente también juega a su favor: en su último cruce por Champions, los alemanes se impusieron 2-1, un dato que alimenta la confianza de cara a este nuevo enfrentamiento.

Últimos resultados del Bayern:

Mainz 05 3-Bayern 4 (Bundesliga)

Leverkusen 0-Bayern 2 (DFB Pokal)

Bayern 4-Stuttgart 2 (Bundesliga)

Bayern 4-Real Madrid 3 (Champions League)

St. Pauli 0-Bayern 5 (Bundesliga)

Con dos estilos ofensivos, planteles de jerarquía y antecedentes recientes de alto impacto, el choque en París aparece como una final anticipada. La serie promete ser electrizante y este primer capítulo podría marcar el rumbo hacia la gran definición europea.

Horario de Paris Saint-Germain vs. Bayern Munich

El encuentro de ida por las semifinales de la Champions League se disputará este martes 28 de abril de 2026 a las 16:00 (hora de Paraguay). El escenario será el mítico Parc des Princes de París.

TV de Paris Saint-Germain vs. Bayern Múnich

El partido será transmitido en vivo por ESPN, y la plataforma de streaming Disney+. Además, como es costumbre, vas a tener el resumen completo pospartido con ABC Deportes.

Las probables formaciones de PSG vs. Bayern Múnich

PSG: Matvéi Safonov; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho y Nuno Mendes; Warren Zaïre-Emery, Vitinha y João Neves; Désiré Doué, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia. D.T.: Luis Enrique.

Bayern Múnich: Manuel Neuer; Josip Stanišić, Dayot Upamecano, Jonathan Tah y Konrad Laimer; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlović, Michael Olise y Jamal Musiala; Luis Díaz y Harry Kane. D.T.: Aaron Danks.