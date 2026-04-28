“Somos un equipo que nunca se rinde”, se enorgullece Kompany

El Bayern llegará a la vuelta del martes de la próxima semana con una corta desventaja, después de haber llegado a ir perdiendo 5-2 a la hora de partido, pero los tantos del francés Dayot Upamecano y del colombiano Luis Díaz dieron oxígeno a los bávaros cuando estaban en una situación crítica.

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“El rendimiento de hoy no ha salido de la nada, lo hemos hecho muchas veces esta temporada. Somos un equipo que nunca se rinde, que nunca renunciamos”, celebró Kompany, que no pudo estar en el banquillo por una suspensión.

“Ahora ellos tienen que venir a nuestro campo y allí lo intentaremos todo. Lo vamos a dar todo, a morir si hace falta. Les estaremos esperando, estamos deseando que llegue ese partido”, apuntó.

Su atacante inglés Harry Kane, autor de uno de los goles del Bayern en el Parque de los Príncipes, celebró también la capacidad de lucha de su equipo. “Hemos luchado y hemos peleado para volver a meternos en la eliminatoria. Jugaremos ahora en el Allianz (Arena de Múnich) sin nada que perder. Alcanzamos nuestro mejor nivel cuando jugamos con intensidad. La semana que viene, todo va a depender de quién aproveche los momentos. Espero que tener a la afición a nuestro lado nos impulse a ganar”, deseó.