“Con el 5-2, es como si hubiéramos parado de jugar” , lamenta Dembélé

“Fue un partido con dos equipos que saben atacar, que no se hacen muchas preguntas. Esto es una semifinal de la Champions League y sabemos que el Bayern es un gran equipo. Nosotros también lo somos.

Estamos contentos con el resultado, aunque es como si con el 5-2 hubiéramos parado de jugar (antes de los dos últimos tantos del Bayern, que dejaron el marcador en 5-4). Ha sido un partido increíble y ahora vamos a ir a Múnich en busca de otra victoria para clasificarnos.

Tendremos que estar concentrados. No vamos a cambiar nuestra filosofía, vamos a atacar y ellos también, así que creo que será un bello segundo partido”.

Marquinhos: “Fue un partido placentero”

El capitán del PSG, el brasileño Marquinhos también comentó sobre el espectáculo de 9 goles: “Creo que todos los amantes del fútbol han disfrutado viendo este partido. Para nosotros, los que estábamos en el campo, ha sido un auténtico placer. Son partidos con los que sueñas todo el año, con los que sueñas cuando eres niño”.