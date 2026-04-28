Tebas: “Andrada debería recibir una sanción de varios meses sin jugar”

Tebas calificó la acción de “auténtica barbaridad” durante su intervención en la presentación en Madrid de la Red de Ciudades LALIGA, en la sede de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

El presidente de LaLiga, preguntado por lo sucedido en ese encuentro, afirmó que ese tipo de conductas deben recibir la “máxima sanción posible”.

Tebas señaló que, según lo que se maneja, “se habla solo de 12 partidos” de suspensión y que, en su opinión, la sanción debería ser más dura.

En ese sentido, en tono irónico y en referencia a la interpretación de las posibles sanciones que puede recibir el jugador, añadió: “Parece ser que no conozco bien el Reglamento”.

El incidente se produjo en el tiempo añadido del encuentro, que terminó con victoria del Huesca por 1-0, cuando el portero argentino, tras ser expulsado por doble amarilla, fue en busca del capitán del equipo oscense dentro del terreno de juego y le propinó un puñetazo en la cara.

El Código Disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol contempla sanciones de entre 4 y 12 partidos por agresión sin lesión, y de 6 a 15 en caso de mayor gravedad, por lo que el guardameta se expone a una suspensión de larga duración.