Universitario busca triunfo urgente ante Nacional, que sale a mantener liderato de Grupo B

La U llegará al encuentro de la tercera jornada del torneo continental con solo un punto y en medio de una crisis de resultados en el Torneo Apertura peruano que llevó a la salida del entrenador español Javier Rabanal y a duras críticas de sus aficionados contra sus dirigentes.

Los vigentes tricampeones del fútbol peruano perdieron el domingo pasado por 2-1 ante Alianza Atlético, con lo que prácticamente quedaron sin opciones de alcanzar el título del Apertura, que lidera Alianza Lima, su clásico rival.

Dirigidos de manera interina por el nacional Jorge Araujo, los cremas deberán reponerse rápidamente para hacer frente a un duro rival, aunque el estratega manifestó su confianza en que sus jugadores lograrán salir del mal momento.

"Siempre vamos a pelear en todos los frentes que tengamos. Intentaremos hacer todo lo posible para que el equipo llegue bien ante Nacional porque sabemos que podemos dar un espectáculo, todos sabemos lo que podemos lograr", remarcó.

La U debutó en la Libertadores con un empate a cero en su visita al Tolima colombiano y en la segunda fecha sufrió una dura derrota en casa por 0-2 frente al Coquimbo Unido, de Chile.

Nacional, por su parte, saltará al terreno del Estadio Monumental de Lima con un rostro totalmente distinto, ya que lidera el Grupo B con cuatro puntos, gracias a un empate de 1-1 en su visita a Coquimbo y una victoria por 3-1 sobre Tolima.

Sin embargo, el 'bolso' ocupa actualmente el octavo lugar en Apertura de Uruguay, tras haber perdido este fin de semana por 2-1 ante Danubio.

En medio de ese escenario, su entrenador, Jorge Bava, mostró su expectativa de quedarse con los tres puntos en Lima aunque subrayó que llegará al partido de este miércoles con un análisis general del juego de los peruanos por el reciente cambio de su comando técnico.

"De Universitario estamos viendo patrones generales, a la espera de lo que puede pasar con su situación, si mantienen el interinato o si contratan otro técnico", comentó.

A pesar de ello, Bava remarcó que este "es un partido que tenemos que ir a buscarlo y ganarlo".

Para este partido, el técnico uruguayo no dispondrá de Nicolás 'Diente' López ni Juan Cruz De los Santos, ambos por molestias físicas; mientras que ya están recuperados y a la orden Maximiliano Gómez, Maximiliano Silvera y Camilo Cándido.

El encuentro de la tercera jornada del Grupo B de la Libertadores se jugará en el Estadio Monumental de Lima, con capacidad para 80.000 espectadores, bajo la conducción del árbitro paraguayo Carlos Benítez.