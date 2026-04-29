2-1. Deportivo Riestra logra su primer éxito internacional ante Montevideo City Torque

El defensa Juan Randazzo anotó los dos goles del equipo vencedor (m.26 y m.40), mientras que Facundo Silvera (m.19) abrió el tanteador para la visita, que dejó en Buenos Aires su invicto en este certamen tras dos triunfos iniciales.

Luego de este resultado, Montevideo City Torque sigue como líder con seis unidades, seguido ahora por Deportivo Riestra con cuatro, Gremio con tres y Palestino uno, a la espera del juego a última hora de este miércoles entre brasileños y chilenos.

El encuentro comenzó a pura intensidad pero los ‘Ciudadanos’ golpearon primero en el minuto 19 con un tiro libre de Facundo Silvera que ubicó el balón en el ángulo.

El Torque pudo aumentar con una oportunidad que tuvo Kevin Silva que, con el arco libre, tiró la pelota por arriba del travesaño.

Y como la ley del fútbol dice que los goles que se erran en un arco, se sufren en el de enfrente, en el minuto 26 Juan Randazzo capturó un rebote en el área y estampó el empate.

Y en el minuto 40 otro error en defensa dejó a Juan Randazzo de cara a la portería para tocar ante la salida desesperada del portero Franco Tornascioli.

En el complemento, el Riestra resistió y logró el primer triunfo internacional en su historia.

En la cuarta fecha del Grupo F, Deportivo Riestra recibirá a Gremio y Montevideo City Torque será local de Palestino.